БЕБ: у Вінницькій області вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив

БЕБ: у Вінницькій області вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив
Фото: esbu.gov.ua

У Вінницькій області вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн, повідомили в Бюро економічної безпеки, повідомляє Новое время.

У Вінницькій області встановили 386 суб'єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи РФ та Білорусі.

"Наразі встановлено, що на декількох залізничних станціях області перебуває 21 вагон з мінеральними добривами, які належать підприємствам росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей — понад 1400 т. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн. Крім того, виявлено шість вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з рф. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, здійснюється оцінка ТМЦ. Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації", — йдеться в повідомленні.

Також нещодавно у Закарпатській та Івано-Франківській областях БЕБ ініціювало націоналізацію російського майна на $1,16 млн.

Станом на 24 лютого в Україні було 16 896 компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

3 березня Верховна Рада ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

Документ передбачає націоналізацію в Україні майна та фінансових коштів юридичних осіб Росії. Рішення про націоналізацію прийматиме Рада національної безпеки та оборони на прохання уряду країни. Він має скласти список об'єктів, що підлягають примусовому вилученню.

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