Зеленський: не хочу називати українців біженцями

Президент Володимир Зеленський принципово не хоче називати українських переселенців біженцями, бо вони повернуться в Україну, коли Росія забереться геть.﻿ Про це він сказав у своїй промові до Риксдагу Швеції, повідомляє УНІАН.

"Погляньте, будь ласка, на те, що російські військові вже наробили в нашій державі. 8 років війни на сході, окупація Криму. Це репресії, катування людей, придушення будь-яких проявів свободи та різноманітності. Місяць повномасштабної війни. Тотальна жорстокість, бомбардування мирних міст - таке ж страшне, як було в Сирії. Викрадення дітей, примусове перевезення дітей і дорослих в Росію" , - наголосив Зеленський.

Він також нагадав про випадки зґвалтування в окупованих районах та масштабне мародерство російських фашистів.