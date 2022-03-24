Рада призначила нардепа Сольського новим міністром агрополітики

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні призначила голову парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського міністром аграрної політики та продовольства замість Романа Лещенка, який подав у відставку, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Стало відомо, що Лещенко подав у відставку. Він обіймав посаду міністра агрополітики із грудня 2020 року. Відомство було ліквідовано Кабміном Олексія Гончарука у 2019 році та відновлено урядом Дениса Шмигаля.

Сольський народився 22 травня 1979 року у селі Росохи Львівської області. Навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті. У 2003—2014 роках був партнером та генеральним директором ТОВ Юридична фірма Сольський, Процик та Партнери. З 2007 року – співзасновник Українського Аграрного Холдингу.

Сольський очолював Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ІХ скликання із серпня 2019 року.