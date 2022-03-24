ВР: Радуцький закликав виробників ліків припинити роботу в РФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький закликав світових виробників ліків і медобладання припинити роботу в Росії, повідомляє﻿ пресслужба ВР.

За його словами, чимало провідних фармацевтичних компаній, не бажаючи фінансувати війну, пішли з російського ринку. Але частина медичних підприємств залишились працювати на території агресора.

Він зазначив, що вихід з російського ринку – це значні витрати. Проте йдеться не про регіональний конфлікт між Україною та Росією, а про війну Путіна з усім західним світом.