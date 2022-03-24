Столтенбергу продовжили на рік мандат генсека НАТО
Союзники НАТО продовжили мандат генсека Йєнса Столтенберга ще на рік на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як заявили у пресслужбі Альянсу, він обійматиме цю посаду до 30 вересня 2023 року, повідомляє Новое время.
Союзники подякували Столтенбергу за його лідерство та відданість справі, особливо у цей критичний для міжнародної безпеки момент. Сам генсек заявив, що таке рішення країн-членів НАТО для нього є великою честю.
"Ми стикаємося з найбільшою за останнє покоління кризою безпеки, ми єдині, щоб зберегти наш союз сильним, а наших людей - у безпеці", - резюмував він.
Столтенберг займає пост генсека НАТО з 2014 року. Термін його повноважень мав спливти у вересні 2022 року.