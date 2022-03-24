У Києві 650 укриттів підключили до Wi-Fi

У Києві 650 бомбосховищ підключили до Wi-Fi.﻿ Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє УНІАН.

"650 укриттів у Києві вже підключено до Wi-Fi. Це майже 70% отриманих заявок" , - написав Оленич у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що проєкт реалізується спільно з компаніями "Коло.ТБ", "Інформаційні технології", Vega, "Ланет", Utels, Bilink, Undernet, "Павутина", "Воля", "Датагруп", "Київстар", Nashnet.

Оленич нагадав, що оформлення заявки для підключення доступне в застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі.

Як повідомлялося, у застосунку "Київ Цифровий" з’явився новий розділ, де можна отримати гуманітарку та підключити Wi-Fi до укриття.

При цьому Міністерство цифрової трансформації України радить не перевантажувати мобільні мережі, щоб українці могли постійно залишатися на зв'язку під час війни.