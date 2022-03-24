ЗСУ: у лісах Чернігівщини знищено техніку РФ, окупанти рятуються втечею

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у всіх напрямках. Про чергову поразку ворога передали із Чернігівщини. ЗСУ змогли знищити чотири одиниці техніки та змусити противників панічно тікати. Про це заявило оперативне командування "Північ", повідомляє УНІАН.

"Сили опору Сіверщини продовжують звітувати про результати своєї роботи! Отже, сьогодні десь у лісах Чернігівщини "загубилися" не менше 2 "Тигрів", танк і "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добігають. Вірте у своїх захисників!" , - інформує "Північ" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

На фото, яке опублікувало оперативне командування "Північ" можна побачити наслідки удару ЗСУ. Знімки демонструють зруйновану техніку окупантів, залишену прямо посеред дороги.