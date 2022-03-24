США обіцяють Україні ще $1 млрд на гумдопомогу

Сполучені Штати оголосили про готовність надати понад 1 мільярд доларів нового фінансування на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни Росії в Україні.﻿ Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні Сполучені Штати оголошують, що ми готові виділити понад 1 мільярд доларів нового фінансування на цілі гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни Росії в Україні та її серйозних наслідків у всьому світі, включаючи помітне зростання продовольчої небезпеки, у наступні місяці" , - йдеться у заяві.

Це фінансування забезпечить продовольство, прихисток, чисту воду, медикаменти та інші форми допомоги.

Білий дім також оголосив про додаткове фінансування сектору демократії та прав людини у розмірі 320 мільйонів доларів для України та її сусідів.

Крім того, у заяві Білого дому підтверджується, що Сполучені Штати приймуть до 100 000 українців та інших переміщених осіб, які рятуються від конфлікту в Україні.

"Хоча ми очікуємо, що багато українців вважають за краще залишитися в Європі поряд із сім'єю та своїми домівками в Україні, сьогодні Сполучені Штати оголошують про плани прийняти до 100 000 українців та інших осіб, які рятуються від російської агресії, за допомогою всього спектру законних шляхів, включаючи програма прийому біженців США" , - сказано у заяві.

Сьогодні президент США Джо Байден у четвер оголосив про запровадження нових санкцій щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Росії, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.