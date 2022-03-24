Із фракції ОПЗЖ вийшли п'ять депутатів

На засіданні Верховної Ради 24 березня 5 народних депутатів заявили про свій вихід зі складу фракції "Опозиційна платформа – За життя". Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.﻿, повідомляє Українська правда.

За словами Залізняка, зі складу ОПЗЖ попросилися Валерій Гнатенко, Ігор Кисилєв, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого склад фракції "ОПЗЖ" налічував 44 депутати.