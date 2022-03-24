Санкції США поширилися на золотовалютні резерви РФ

Санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій із золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.﻿ Про це заявила пресслужба Міністерства фінансів США, повідомляє УНІАН.

"Ці інструкції дають ясно зрозуміти, що будь-які транзакції із золотом Центрального банку Російської Федерації, покриваються чинними санкціями" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обмеження торкнуться тих, хто прямо або побічно бере участь в угодах, щоб обійти американські санкції США, в тому числі з золотом.

"Громадянам США забороняється брати участь у будь-яких угодах, у тому числі пов'язаних із золотом, за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації" , - вказали в Мінфіні.

При цьому Управління з контролю за іноземними активами відстежує "будь-які спроби обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією, в тому числі шляхом використання золота або інших дорогоцінних металів".