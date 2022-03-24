Санкції США поширилися на золотовалютні резерви РФ
Санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій із золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів. Про це заявила пресслужба Міністерства фінансів США, повідомляє УНІАН.
"Ці інструкції дають ясно зрозуміти, що будь-які транзакції із золотом Центрального банку Російської Федерації, покриваються чинними санкціями", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обмеження торкнуться тих, хто прямо або побічно бере участь в угодах, щоб обійти американські санкції США, в тому числі з золотом.
"Громадянам США забороняється брати участь у будь-яких угодах, у тому числі пов'язаних із золотом, за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації", - вказали в Мінфіні.
При цьому Управління з контролю за іноземними активами відстежує "будь-які спроби обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією, в тому числі шляхом використання золота або інших дорогоцінних металів".