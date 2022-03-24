Верещук: відбувся перший обмін військовополоненими з РФ

У четвер, 24 березня, між Україною та Росією відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Про це заявила віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні за наказом Президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягли 10 наших військовослужбовців. Також сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували з затопленого судна біля Одеси", - йдеться у заяві﻿.

За словами Верещук, внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, захоплених окупантами під час спроби забрати військових з острова Зміїний.

Зазначається, що за умовами обміну сам рятувальний корабель також буде повернуто Україні та буде відправлено до порту в Туреччині.