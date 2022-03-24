Столтенберг: РФ шукає привід для застосування хімзброї в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Корреспондент.
"Ми стурбовані, частково, тому що ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити привід, звинувативши Україну, США, союзників з НАТО у підготовці використання хімічної та біологічної зброї. Ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення є способом створити привід для того, щоб зробити це самим", - сказав Столтенберг.
За його словами, звинувачення РФ проти України та союзників з НАТО "абсолютно помилкові".
"Будь-яке використання хімічної зброї абсолютно змінить природу конфлікту. Це буде кричуще порушення міжнародного права і матиме широкомасштабні наслідки і буде надзвичайно небезпечним. Це вплине на українців, а також є ризик, що це вплине на людей, що живуть у країнах НАТО, тому що ми можемо бачити забруднення, розповсюдження хімічних агентів чи біологічної зброї на наші країни", - заявив генсек НАТО.