Столтенберг: РФ шукає привід для застосування хімзброї в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія шукає привід для застосування хімічної та біологічної зброї в Україні. Про це він сказав на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Корреспондент.

"Ми стурбовані, частково, тому що ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити привід, звинувативши Україну, США, союзників з НАТО у підготовці використання хімічної та біологічної зброї. Ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення є способом створити привід для того, щоб зробити це самим" , - сказав Столтенберг.

За його словами, звинувачення РФ проти України та союзників з НАТО "абсолютно помилкові".