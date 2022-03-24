Рада звільнила весь імпорт від мит та ПДВ

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мит та податку на додану вартість імпорт товарів, що ввозяться підприємствами, повідомляє Економічна правда.

Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні 24 березня. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозяться громадянами. Крім того, законопроєкт передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без подання митникам дозвільних документів.

Закон також передбачає: