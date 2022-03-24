Зеленський закликав країни G7 посилювати санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав країни G7 щотижня посилювати санкції проти Росії, створити ефективну систему гарантій безпеки та допомогти відновленню країни, повідомляє Новое время.

Виступаючи у четвер, 24 березня, на саміті G7 по відеозв'язку, Зеленський заявив про необхідність «щотижня посилювати санкції проти російської агресії, доки вона не зупиниться і не поверне нам мир».

Зеленський також закликав країни «взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України, для нашого регіону, реальних гарантій, дієвих, таких, що можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години».

"Ми запропонували створити таке об'єднання U24, це те, що дійсно потрібне світові. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війну або бойові дії, які вже розпочалися, а й для того, щоб надавати допомогу країнам, які страждають від стихійного лиха, під час пандемії, які стикаються з міграційними чи продовольчими кризами. Світ вимагає нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій" , — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібна зброя, щоб здобути перемогу над агресором.