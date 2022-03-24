Рада запровадила кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ

Народні депутати проголосували за запровадження кримінальної відповідальності за фото- та відеозйомку переміщень Збройних сил України, повідомляє Корреспондент.

Про це поінформував парламентарій Олексій Гончаренко. Зокрема, Кримінальний кодекс доповнюється Статтею 114-2: Несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

1. Поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, в тому числі про її переміщення по території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України або Міністерством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинене за умов воєнного чи надзвичайного стану, – карається позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

2. Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, наскільки можна їх ідентифікувати на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, вчинене в умовах військового або надзвичайного стану – карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або за корисливими мотивами, або з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України або незаконному збройному формуванню, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі терміном від восьми до 12 років.