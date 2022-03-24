США готують поставки протикорабельних ракет в Україну

У Білому домі працюють над постачанням протикорабельних ракет в Україну. Це пов'язано з тим, що порти Маріуполя та Одеси продовжують стикатися із загрозами з моря, повідомляє Корреспондент.

"Ми розпочали консультації з союзниками щодо надання Україні протикорабельних ракет. З цим можуть виникнути деякі технічні проблеми, але це те, над чим ми консультуємося з союзниками та починаємо працювати" , - розповів виданню Sky News представник Білого дому на саміті НАТО.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що НАТО нарощуватиме обсяги військової допомоги Україні, передасть їй додаткові системи озброєнь, включаючи засоби протиповітряної оборони. Які саме, голова Білого дому не уточнив.