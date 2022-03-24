ВР посилила покарання за колабораціонізм

Верховна Рада ухвалила проєкт закону №7186, яким передбачено посилення відповідальності за допомогу державі-агресору. Тепер за такі дії каратимуть позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, а також заборонять обіймати низку посад﻿. Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Ділова столиця.

За її словами﻿, цей законопроєкт передбачає покарання для осіб, які здійснюють допомогу державі-агресору та співпрацюють з її окупаційною адміністрацією, озброєними або воєнізованими формуваннями. Також обмежується доступ таких осіб до посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком від 10 до 15 років із можливістю повної конфіскації майна.

Крім того, законопроєкт відносить підслідність таких справ до слідчих органів безпеки, а також поширює на такі кримінальні правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (inabsentia).