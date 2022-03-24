Мер: більшість депутатів міськради Енергодару склали мандати

В Енергодарській міськраді більшість депутатів склали повноваження, щоб уникнути тиску і примусу з боку російських окупантів для створення так званих "народних республік". Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє Корреспондент.

"Це непросте, але виважене рішення депутати різних фракцій пояснюють неможливістю сумлінно й ефективно, у рамках чинного законодавства України, виконувати свої обов'язки. Саме за таких умов вони поставлені зараз, через місяць від початку війни. Для недопущення використання їхніх голосів із примусу – для створення будь-яких незаконних "народних республік" на території м. Енергодар під управлінням країни-агресора, а саме така тенденція з боку окупантів простежується у місті в останні дні, кожним особисто було прийнято таке рішення" , – наголосив﻿ мер.

За його словами, рішення про складання повноважень прийняли депутати від фракцій Європейська солідарність, За майбутнє, Нова політика, а також частина депутатів фракції Опозиційна платформа – За життя, діяльність якого призупинили за рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Орлов запевнив, що депутати продовжать займатися допомогою містянам і громадською роботою у тимчасово захопленому Енергодарі. Фінансування захищених статей бюджету міста продовжиться відповідно до умови роботи Держказначейства.

Раніше в Енергодарі окупанти закрили доступ керівництву міста до мерії.