Бідність та депресія. Що чекає на повоєнну Україну

Багато хто з нас дивився фільми про повоєнне життя в СРСР або чув розповіді дідусів і бабусь, які пережили цей тяжкий час. Люди поверталися до зруйнованих міст, шукали житло та роботу, а країна намагалася перемогти бідність, повідомляє Сьогодні.

Щось подібне чекає і на повоєнну Україну. Хтось швидко знайде роботу, а хтось буде змушений змінювати спеціальність.

Експерти розбиралися, з якими проблемами зіткнуться українці після закінчення війни.

Боротьба з депресією

Коли люди повертатимуться до своїх зруйнованих міст, вони знову переживатимуть емоційний шок. Одна річ, бачити руйнування по телевізору, зовсім інша річ – прийти на згарище свого будинку.

З економічної точки зору це призведе до того, що навіть попит та пропозиція в країні не повернеться до довоєнного рівня. Також інвестори якийсь час побоюватимуться починати тут свій бізнес. Особливо, якщо Росію надійно не замурую за "залізною завісою".

"У посттравматичному шоці країна перебуватиме довго. Населення, навіть переживши ситуацію, ще довго перебуватиме у важкому емоційному стані. Інвестори, об'єктивно, не довірять гроші країні, населення якої зазнало такого негативного досвіду" , – каже аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, може виникнути ситуація, коли інвестори привозитимуть із собою як то-менеджмент, так і співробітників середньої ланки.

"Перший час країна, швидше за все, залишатиметься у статусі аграрної, а не технологічної та промислової. Такий стан справ, найімовірніше, порушить ланцюжок попиту на різні високотехнологічні товари, оскільки прогресивна частина населення залишить свої міста та спробує закріпитися в інших країнах" , – продовжує Болтян.

За його словами, громадяни, які залишилися в Україні, не відразу зможуть повернути свій звичний рівень життя, що призведе до збільшення кількості депресій і психічних розладів.

"Рівень життя в країні падатиме, людей з психологічними розладами буде катастрофічно багато, що підвищить рівень злочинності в Україні. При цьому звертатися до психологів ми не звикли, а отже, нація ризикує виявитися з нестабільною психікою" , – каже експерт.

За його словами, людей потрібно буде зайняти роботою. Хоча б навіть у аграрній сфері – це допоможе відвернути їхню відмінність від важких думок і стане своєрідною трудотерапією.

"Інакше багато хто сяде по будинках перед телевізором, замкнеться у своїх думках, злиться, вживатиме алкоголь і проявлятиме агресію в момент психічної нестабільності. Проблеми з трудовою зайнятістю, а також відсутність фінансів стануть причиною розпаду багатьох сімей, а це позначиться на рівні життя наступного покоління та бажанні будувати нову економіку" , – каже Олександр Болтян.

Подолати бідність

Тому одним із головних завдань країни у повоєнний період стане боротьба з бідністю. І для цього експерти пропонують створювати цілі урядові програми.

"Про "стратегію подолання бідності" можна говорити тільки у зв'язку зі "стратегією розвитку економіки". Колосальні витрати України на війну, як на військові дії безпосередньо, так і супутні витрати у вигляді інформаційної підтримки, не дають можливості передбачати потенціал допомоги населенню. Бюджети після війни будуть спустошені" , – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, на допомогу варто чекати з-за кордону. Як від тих, хто виїхав, так і зарубіжних інвесторів.

"Багато тих, хто виїхав з країни, намагатимуться залишитися закордоном і підтримувати родичів грошовими переказами, як це було і раніше. Відновлення економіки та повноцінне функціонування міст, можливі лише за участю зовнішніх інвесторів" , – каже Орищак.

За словами експерта, якщо до війни 67% українців під час соціологічних опитувань вважали себе бідними, то після війни оцінки щодо бідного населення країни в період після війни тримаються впевнено близько 95%.