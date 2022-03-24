В Україні скасували здачу ЗНО

Верховна Рада скасувала складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування у 2022 році. За ухвалення законопроекту №7132 проголосували 348 нардепи у четвер, 24 березня. Про це йдеться на сайті партії "Слуга народу", повідомляє Корреспондент.

Згідно з прийнятим документом:

випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження підсумкової атестації;

вступ до цього року пройде за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

За словами голови підкомітету з питань вищої освіти, нардепа Юлії Гришиної, рішення про відміну ЗНО вимушене, оскільки інфраструктура, особливо навчальні заклади, перебувають під загрозою російських обстрілів.

"Вступна кампанія в українські виші цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники комітету з питань освіти та науки разом із Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу" , - Додала вона.

Вступну кампанію буде спрощено лише на 2022 рік.