РНБО: окупанти намагаються на захоплених територіях запровадити рублеву зону

На окупованих територіях, зокрема, у Мелітополі Запорізької області та Генічеську Херсонської області, окупанти намагаються ввести в обіг власну валюту. Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО України, повідомляє Корреспондент.

"Для цього ворожі війська намагаються максимально обмежити ввезення гривневої готівки; отримати список осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати, щоб виконати виплати в рублях; перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі" , - йдеться у заяві.

Фахівці зазначають, що такими діями росіяни хочуть включити тимчасово окуповані українські території у грошово-валютну орбіту.

Це, як вважають окупанти, ускладнить взаємодію України зі своїми громадянами, і надалі деморалізує населення і примирить з російською окупацією.