Омбудсмен: до Росії вивезли 400 тис українців

З України до Росії примусово вивезли близько 402 тисяч людей з Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганської. Про це у четвер, 24 березня, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Корреспондент.

"У нас є інформація про те, що примусово з Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганської російські окупанти вивозять наших громадян до РФ. У мене є свідчення тих людей, яких вивезли, їхніх родичів" , - сказала вона.

При цьому з тими, хто був на зв'язку з Офісом омбудсмена 20 лютого, зв'язок втрачено.

За словами Денисової, окупанти приходять до людей у бомбосховища та забирають для примусового переміщення.

"Наприклад, на Лівому березі Маріуполя. Жінку 92 років, майже лежачу, ще одну 67-річну жінку та її чоловіка змусили сісти до автобуса. Їх посадили до автобуса та вивезли до Таганрога... з ними працювали співробітники ФСБ" , - розповіла вона.

"Сьогодні підтвердили дані з РФ. Учора було 366 тисяч, а сьогодні вже 402 тисяч вивезли з України до РФ, з них 84 тисяч дітей" , - повідомила омбудсмен.

Денисова звернула увагу на те, що не можна однозначно сказати, чи достовірна ця цифра - "це російська пропагандистська теорія чи це справді є". Вона додала, що це може робитися "для створення пропагандистської картинки".

"Це громадяни України, які жили на території України, на підконтрольній Україні території" , - наголосила Денисова.

За її словами, українців спочатку утримують у фільтраційних таборах на Донеччині, потім вивозять до РФ, а тих, у кого нібито немає родичів у РФ, відправляють до фільтраційних таборів.

"Окупанти самі створюють ці "гуманітарні коридори"... Везуть до Омська, Томська, на Сахалін" , - додала омбудсмен.

Раніше у міськраді Маріуполя заявили, що під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч місцевих жителів, вже вивезено до РФ понад 6 тисяч людей.