G7 закликала РФ негайно вивести війська з України

Лідери країн Великої сімки заявили про свою підтримку Україні та закликали Кремль невідкладно зупинити військові дії та вивести свої війська. Про це йдеться у заяві G7, повідомляє Корреспондент.

"Ми, лідери Великої сімки, зустрілися сьогодні в Брюсселі на запрошення Німеччини, яка головує у Великій сімці, для подальшого зміцнення нашої співпраці у світлі невиправданої, неспровокованої та незаконної агресії Росії та війни, яку обрав президент Путін проти незалежної та суверенної України. Ми підтримаємо уряд. і народ України" , - йдеться у заяві, опублікованій після зустрічі лідерів у Брюсселі 24 березня.

Зазначається, що глави держав єдині у своїй рішучості відновити мир та стабільність та відстоювати міжнародне право.

"Ми і надалі разом з переважною більшістю міжнародної спільноти засуджуватимемо військову агресію Росії, страждання та людські жертви, які вона продовжує завдавати" , - зазначили лідери.

У заяві йдеться, що всі члени G7 вражені та засуджують напади на мирних громадян України та громадянську інфраструктуру.

"Ми вітаємо розслідування міжнародними механізмами, у тому числі прокурором Міжнародного кримінального суду. Ми працюватимемо разом, щоб підтримати збирання доказів військових злочинів. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських збройних сил неприйнятні. Російські сили повинні негайно забезпечити безпечні шляхи в інші райони України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших обложених міст" , - заявили лідери.

Вони також наполягають на тому, щоб російська влада негайно виконала наказ Міжнародного Суду про зупинення військових дій, які розпочалися 24 лютого на території України.

"Ми також закликаємо Росію вивести свої військові сили та техніку з усієї території України" , - йдеться у заяві.

Крім цього, лідери Великої сімки закликали Білорусь утримуватись від використання своїх збройних сил проти України.

"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб притягнути до відповідальності президента Путіна, архітекторів та прихильників цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, за їхні дії. З цією метою ми продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками та партнерами по всьому світу" , - запевнили вони. .

Також наголошується, що велика увага приділятиметься виконанню санкцій щодо Росії.

Крім того, глави держав та урядів країн G7 вважають, що міжнародні організації не можуть більше зберігати колишні відносини з Москвою.

Крім цього лідери G7 пообіцяли боротися проти можливої кризи з постачанням продовольства у всьому світі, допомагати вразливим країнам та Україні, яким забезпечать безперебійне постачання продовольства.