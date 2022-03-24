ДІЯРУ: ворог намагається захопити Славутич

Ситуація, що склалася, на ДСП "Чорнобильська АЕС", ставить під загрозу життя та здоров'я працівників та членів їхніх сімей. Про це заявила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), повідомляє Укрiнформ.

«Станом на 24.03.2022 всі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, що знаходяться у зоні відчуження, залишаються під контролем військових країни-агресора... Ситуація, що склалася, ставить під загрозу життя та здоров’я працівників ДСП «Чорнобильська АЕС» та членів їх сімей, створює суттєвий психологічний та моральний тиск на оперативний персонал, який зараз забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єктів на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС», та унеможливлює його ротацію» , - йдеться у заяві﻿.

Зазначається, що неможливий регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів.

Інформація від ДСП «Чорнобильська АЕС» свідчить про те, що оперативний персонал підтримує параметри безпеки об’єктів на майданчику станції в межах нормативних значень. Водночас російські військові продовжують грубо порушувати вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в зоні відчуження, що призводить до погіршення стану радіаційної обстановки на майданчику.

Більш того, саме зараз ворог намагається захопити місто Славутич та здійснює обстріл блокпостів. У м. Славутич проживає персонал, що працює на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС», а також на об’єктах та підприємствах, що розташовані в зоні відчуження.