Міськрада: війська РФ обстріляли село під Миколаєвом, є жертви

Російські загарбники обстріляли село Явкине Баштанської громади на Миколаївщині - три людини загинули, 13 отримали поранення. Про це заявила Баштанська міська рада, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогоднішній день став ще одним чорним днем для нашої громади. Рашисти обстріляли «Смерчами» мирних жителів села Явкине та евакуйованих жителів зі Снігурівської громади. В результаті ворожого нападу три людини загинули, 13 отримали поранення, один у тяжкому стані. Постраждали будівлі школи, старостату, кількість приватних будівель уточнюється» , - йдеться у заяві﻿.

Зазначається, що досі тут було тихо. Відомства, які обслуговують інфраструктуру, працювали у штатному режимі. Більшість магазинів також відкриті і мають широкий асортимент товарів за доступними цінами. Щоправда, є перебої з пальним, працює лише одна автозаправка, в наявності тільки дизель. У вечірній час у зв'язку з низькою напругою зникає вода.