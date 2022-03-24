Верховна Рада: ЗСУ звільнили село під Києвом

ЗСУ звільнили село Лук’янівка, Баришівського району, біля Києва. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Telegram Верховної Ради, повідомляє Новое время.

"Звільнено Лук'янівку на схід від Києва! В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 БМП та 3 танки. Один танк віджатий і тепер коситиме русню" , - йдеться у заяві.

У відео зазначається, що від полоненого окупанта ЗСУ дізналися, що в населеному пункті було близько 200 росіян, частина з яких знищена, а інші окупанти втекли. Також українські захисники повідомили, що підірвали три танки та дев'ять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали собі як трофей.

"Наразі добровольчі підрозділи займають інші села Баришівського району. Ми по всій лінії фронту наступаємо. Наступаємо успішно і це сильно підбадьорює наші війська" , - повідомили українські військовослужбовці у відео.

Військовий також уточнив, що ЗСУ у боях втратили двох солдатів та понад десять отримали поранення.