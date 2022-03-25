Працюють тише 67% відділень банків: названі "проблемні" міста

Ощадбанк, Альфа-Банк, Глобус та інші великі банки продовжують забезпечувати роботу більшості своїх відділень в Україні, повідомляє UBR.

В Україні через війну працюють лише 67% банківських відділень. Найбільші проблеми у функціонуванні спостерігаються у Чернігові, Києві, Харкові та Херсоні. Про це повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук у ході круглого столу "Фінклубу" 24 березня.

За його словами, деякі банки забезпечують роботу навіть у "гарячих" точках.

"На сьогоднішній день працює в Україні більше 2/3 відділень, які працювали до війни у системно-створюючих банках. Не спостерігається жодних проблем у роботі відділень у Західній та Центральній Україні", – сказав Ніколайчук.

Зокрема, державний Ощадбанк забезпечує роботу понад 1000 своїх відділень та 70% банкоматів.

ТАСкомбанк підтримує роботу 54 відділень і має намір у найближчий понеділок відкрити нове відділення у Кам'янці-Подільському. В Альфа-Банку – понад 120 робочих підрозділів.

"Ми відкрили нещодавно відділення у Харкові, воно якийсь час було закрито. Ми працюємо у Чернігові настільки, наскільки можемо працювати. Ми вже не працюємо у Мелітополі тому, що там була складна ситуація, і ми були змушені закрити те відділення" , – сказала голова правління "Альфа" Алла Комісаренко.

У "Глобусі" відкрито 70% відділень, проте більшість київських призупинили роботу.