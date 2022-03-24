Запорізька ОВА: ЗСУ звільнили село Малинівка

Село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області звільнено від російських загарбників. Про це заявив голова Малинівської громади Володимир Шиш, повідомляє Укрiнформ.

"Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена" , - зазначив Шиш в Телеграм Запорізької ОВА.

За його словами, ситуація у громаді критична. Загарбники поставили скрізь блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба.

Голова громади додав, що важливо організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли виїхати.