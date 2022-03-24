ОВА: війська РФ пошкодили майже 1000 житлових об'єктів Миколаївщини

У Миколаївській області російські загарбники з початку війни пошкодили частково або повністю майже 1300 цивільних об'єктів. Про це повідомила Миколаївська ОВА у Фейсбуці, повідомляє Укрiнформ.

«З початку російського вторгнення у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 1299 цивільних об'єктів. З них об’єкти житлового фонду – 964, медичні та культурні заклади – 24, навчальні заклади – 30" , - йдеться у заяві﻿.

Крім того, зазнали руйнувань 17 промислових підприємств, майже 200 об’єктів газо-, електро-, водо- та теплопостачання тощо.