Байден пригрозив РФ за можливе застосування хімзброї

Президент США Джо Байден заявив, що Росія отримає відповідь, якщо застосує хімічну зброю і виступив за її виключення з G20. Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Брюсселі, повідомляє Корреспондент.

"Ми відповімо, якщо вона його застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування" , - наголосив Байден, зазначивши, що не може надати інформацію розвідки про можливості застосування такої зброї росіянами.

Американський лідер припустив, що може не досягти мети виключення РФ із Великої двадцятки і запропонував запросити на зустріч у 2022 році Україну.

"Так. Проте рішення залежить від самої групи G20" , - сказав глава США.

Крім того, Байден заявив, що Україна сама має вирішувати, чи потрібно їй йти на якісь територіальні поступки на переговорах із РФ.