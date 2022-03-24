Байден пригрозив РФ за можливе застосування хімзброї
Президент США Джо Байден заявив, що Росія отримає відповідь, якщо застосує хімічну зброю і виступив за її виключення з G20. Про це він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Брюсселі, повідомляє Корреспондент.
"Ми відповімо, якщо вона його застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", - наголосив Байден, зазначивши, що не може надати інформацію розвідки про можливості застосування такої зброї росіянами.
Американський лідер припустив, що може не досягти мети виключення РФ із Великої двадцятки і запропонував запросити на зустріч у 2022 році Україну.
"Так. Проте рішення залежить від самої групи G20", - сказав глава США.
Крім того, Байден заявив, що Україна сама має вирішувати, чи потрібно їй йти на якісь територіальні поступки на переговорах із РФ.
"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони мають ухвалювати це рішення", - додав він.