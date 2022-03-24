Генштаб: командування військ РФ агітує закінчити війну до 9 травня

Військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України. Серед російських терористичних військ проводиться пропагандистська робота, що війну необхідно завершити до 9 травня. Про це заявила пресслужба Генштабу ЗСУ, повідомляє Укрiнформ.

«Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог міжнародного гуманітарного права», - йдеться в Фейсбуці пресс-служби.

Як зазначається, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думку, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

За інформацією пресслужби Генштабу, переважна більшість медичних установ Російської Федерації в населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил РФ, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.

Зазначається, що попри активні заходи підрозділів ФСБ, Росгвардії та інформаційно-психологічних операційних військ, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

Крім того, у невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров’я у війну з Україною.

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

В Генштабі також повідомили, що у місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ проводять так звані фільтрувальні заходи. В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.