Канада запровадила нові санкції проти РФ

Канада запровадила санкції проти членів ради федерації Росії, а також розпочала процес обмеження експорту до РФ деяких чутливих товарів та послуг. Про це оголосили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, повідомляє Укрiнформ.

"Канада запроваджує санкції проти 160 членів ради федерації РФ через їх сприяння порушенню суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Також протягом найближчих днів Канада заборонить експорт до Росії певних товарів та технологій, що матиме на меті зниження спроможностей російського війська" , - йдеться у заяві.

Зазначається, що Канада також передасть кільком міжнародним організаціям 50 млн дол. (близько 40 млн дол. США) для надання гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам.

Окрім цього, близько 4 млн дол. США отримає від Канади ЮНЕСКО на захист культурних об'єктів в Україні.