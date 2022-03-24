ОВА: російський гелікоптер обстріляв своїх під Харковом

У селі Мала Рогань Харківської області російський гелікоптер завдав удару по своїх же позиціях. Про це заявив голова Харківської обласної військової держадміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.

"Російські окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому від самих себе. Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані" , - написав він у Телеграмі.

За словами Синєгубова, саме ці російські військові постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та реактивної системи залпового вогню.