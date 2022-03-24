Лідери ЄС відреагували на рішення РФ продавати газ за рублі

Жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ у рублях. Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, повідомляє Корреспондент.

"Не думаю, що хтось у Європі, дійсно, знає, як виглядає рубль. Ніхто не платитиме в рублях" , - сказав він.

Глава словенського уряду додав, що вважає важливим позбавитися залежності від російських енергоносіїв.

"ЄС має зменшити свою залежність від російської енергетики якнайшвидше. Це не відбудеться за одну ніч, моя країна теж частково залежна, але ми це підтримуємо. Якнайшвидше - означає протягом наступного місяця, інакше, ми даємо гроші на російську військову машину" , – сказав Янша.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у договорі про постачання енергоносіїв із РФ йшлося про розрахунок у європейській та американській валюті.