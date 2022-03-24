У МЗС РФ прокоментували підсумки саміту НАТО

У Брюсселі завершився позачерговий саміт НАТО. У зв'язку з цим МЗС Росії виступило із заявою. У заяві йдеться, що рішення саміту НАТО продовжити підтримку київського режиму підтверджує зацікавленість альянсу у подальших воєнних діях, повідомляє Корреспондент.

"НАТО зараз шукає будь-які аргументи, щоб виправдати небезпечне та дестабілізуюче нарощування сил на східному фланзі…США можуть зарахувати саміт НАТО у свою геополітичну "скарбничку", вдалося ще більше дисциплінувати союзників у "тотальному стримуванні РФ" , - зазначили в МЗС Росії.

У відомстві наголосили, що "претензії європейців на якусь "стратегічну автономність" від США виглядають просто безглуздо".