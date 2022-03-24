Кличко: за місяць війни від обстрілу загинули 75 киян

У Києві за місяць обстрілів російських загарбників загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини, поранено 307 цивільних і 16 дітей. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів у своєму відеозверненні, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, за місяць через обстріли росіян в Києві пошкоджено 87 житлових будинків.

«Окупанти обстрілюють Київ, намагаються нас взяти в облогу і залякати. У Києві від початку російської навали пошкоджено 87 житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитсадочків. У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей» , - розповів міський голова столиці.

Водночас він зазначив, що Київ навіть в умовах воєнного часу живе і працює.

«Працює критична інфраструктура міста, комунальні служби. В обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт» , - наголосив Кличко.

Водночас він закликав містян дотримуватися комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.