Кличко: за місяць війни від обстрілу загинули 75 киян
У Києві за місяць обстрілів російських загарбників загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини, поранено 307 цивільних і 16 дітей. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів у своєму відеозверненні, повідомляє Укрiнформ.
За його словами, за місяць через обстріли росіян в Києві пошкоджено 87 житлових будинків.
«Окупанти обстрілюють Київ, намагаються нас взяти в облогу і залякати. У Києві від початку російської навали пошкоджено 87 житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитсадочків. У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей», - розповів міський голова столиці.
Водночас він зазначив, що Київ навіть в умовах воєнного часу живе і працює.
«Працює критична інфраструктура міста, комунальні служби. В обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт», - наголосив Кличко.
Водночас він закликав містян дотримуватися комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
«Я вдячний всім, хто сьогодні боронить столицю і забезпечує її діяльність. Всім, хто допомогає нашому місту: і бізнес, і волонтери і кожен киянин, який залишився у нашому місті. До мешканців столиці хочу звернутися щодо дотримання правил власної безпеки. Дотримуйтеся комендантської години, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, а також прошу всіх через пожежну небезпеку не ходити в лісо-паркову зону, що знаходиться поза межами житлових районів», - наголосив мер Києва.