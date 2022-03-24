Минобороны: ВСУ уничтожили артбатарею и технику врага

Украинские военные продолжают наносить потери врагу. Артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30. Об этом информировало Минобороны, повідомляє Корреспондент.

Артиллерийские подразделения из числа войск оперативного командования Север, выполняющие боевые задания в Луганской и Донецкой областях, также радуют результативностью. Это 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича.