РФ має намір відкрити коридор для іноземних суден із українських портів

У Міноборони РФ заявили про створення гуманітарного коридору для виходу іноземних суден із українських портів, повідомляє Корреспондент.

Про це пише РИА Новости з посиланням на главу так званого "гуманітарного координаційного центру" міноборони РФ, генерал-полковника Михайла Мізінцева, коридор "є безпечною смугою руху суден від району збору, розташованого в 20 милях на південний схід від порту Іллічівськ".

Він нібито діятиме щодня з 25 березня з 08:00 до 19:00 за київським часом. Тривалість коридору – 80 миль.