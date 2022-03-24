ВР: ЗСУ вдесяте розбили окупантів у Чорнобаївці

ЗСУ знову атакували російських окупантів на захопленому аеродромі біля селища Чорнобаївка Херсонської області. Таким чином, РФ уже десять разів переміщала туди свою техніку і щоразу була розбита українською армією, повідомляє Новое время.

"Тим часом Чорнобаївка святкує ювілей. Так, знову" , - повідомляє пресслужба Верховної Ради в офіційному Telegram-каналі.

Також про нову атаку на Чорнобаївку повідомив мер Миколаєва Віталій Кім у Telegram.

Поки не уточнюється, які втрати зазнали окупанти цього разу.

Радник голови ОП Олексій Арестович у Facebook зазначив, що після авіаудару ЗСУ російські війська почали масово тікати через Антонівський міст.

"Мабуть, ми знову грохнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся" , – пише він.

У середу, 23 березня, ЗСУ вдев'яте розгромили російські війська в Чорнобаївці. Героїчна робота ЗСУ у цьому місці вже стала темою для великої кількості мемів .

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що село Чорнобаївка увійде в історію воєн.