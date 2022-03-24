Міськрада: у Маріуполі зростає смертність людей від голоду

У Маріуполі люди почали вмирати з голоду. Міськрада закликає врятувати людей, повідомляє Корреспондент.

"Не їли вже два дні. Слабість. Вийти з міста пішки немає сил. Добре, що води трішки є". Жахливі слова, які все частіше чують маріупольці від близьких, що залишилися. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок" , - інформує місцева влада в Telegram﻿.

Зазначається, що у місті все більше смертей від голоду, бо з кожним днем все більше людей залишаються без їжі. При цьому спроби надати гуманітарну допомогу блокуються російською стороною.

"Окупантів цікавлять не люди та їхні долі, а лише пропагандистська картинка з примусовим вивезенням населення на територію Росії" , - додали в міськраді та подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.