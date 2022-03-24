Міськрада: у Маріуполі зростає смертність людей від голоду
У Маріуполі люди почали вмирати з голоду. Міськрада закликає врятувати людей, повідомляє Корреспондент.
"Не їли вже два дні. Слабість. Вийти з міста пішки немає сил. Добре, що води трішки є". Жахливі слова, які все частіше чують маріупольці від близьких, що залишилися. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок", - інформує місцева влада в Telegram.
Зазначається, що у місті все більше смертей від голоду, бо з кожним днем все більше людей залишаються без їжі. При цьому спроби надати гуманітарну допомогу блокуються російською стороною.
"Окупантів цікавлять не люди та їхні долі, а лише пропагандистська картинка з примусовим вивезенням населення на територію Росії" , - додали в міськраді та подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.
"Зараз ми підійшли до біса. Коли потрібні вдесятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Щоб врятувати сотні тисяч людей у Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від жахливої долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу" , - заявили у міськраді.