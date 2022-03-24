Шарля Мішеля обрали на другий термін головою Євроради

Голову Європейської ради Шарля Мішеля переобрано президентом на другий термін у два з половиною роки. Про це у четвер, 24 березня, заявила пресслужба Євроради, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що це рішення було ухвалено у рамках саміту Європейської ради, який проходить у Брюсселі 24-25 березня.