Шарля Мішеля обрали на другий термін головою Євроради
Голову Європейської ради Шарля Мішеля переобрано президентом на другий термін у два з половиною роки. Про це у четвер, 24 березня, заявила пресслужба Євроради, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що це рішення було ухвалено у рамках саміту Європейської ради, який проходить у Брюсселі 24-25 березня.
"Сьогодні Європейська рада переобрала Шарля Мішеля своїм президентом на другий термін у два з половиною роки, з 1 червня 2022 року до 30 листопада 2024 року. Шарль Мішель також був повторно призначений президентом Європейського саміту на той же період" , - сказано в повідомленні.