Медіазона стверджує, що Шойгу не був на засіданні РБ РФ

Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня, не було на засіданні Ради безпеки РФ 24 березня - його просто вмонтували у відео. Про це стверджує російське видання "Медіазона", повідомляє Українська правда.

"Найімовірніше, засідання Ради безпеки справді відбулося, тільки ось Шойгу там не було. Його просто вмонтували в телевізор, використовуючи кадри з однієї з попередніх порад безпеки. І додали перешкоди - а для зовсім незрозумілих "РІА Новини" ще й зробили зум (наближення) , щоб глядачеві було ясно, куди дивитися" , - йдеться у статті.

Зазначається, що фон і одяг Шойгу на засіданні 24 березня такий самий як і на засіданнях 3 і 11 березня. Крім того, на засіданні 24 березня Шойгу жодного разу не показали на відео зі звуком, тому з високою ймовірністю можна припустити, що кадри з ним взяли з одного з попередніх Радбезів.

Пізніше, 24 березня "РИА Новости" повідомило, що Шойгу поспілкувався телефоном із колегою з Вірменії. Пишуть, що Шойгу обговорював поточну ситуацію в регіоні та в районах виконання завдань російськими миротворцями у Нагірному Карабаху.

У вірменському оборонному відомстві повідомили, що обговорювалася обстановка в Аскеранському районі та ситуація на лінії зіткнення.

Водночас, деякі ЗМІ РФ повідомили про загострення ситуації у Нагірному Карабаху. Зазначається, що збройні сили Азербайджану перейшли у наступ у Карабаху, скориставшись відправкою солдатів РФ до України.