Франція допоможе зупинити війну в Україні - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція активізує роботу щодо запобігання ескалації війни в Україні, але знову виключив будь-яку пряму участь французьких військ. Про це він заявив після саміту НАТО у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
"Ми вирішили активізувати роботу, щоб запобігти ескалації та організуватися на випадок, якщо вона відбудеться. Ми діємо, виходячи з необхідності продовжувати адаптувати нашу позицію до нових стратегічних обставин, викликаних війною в Україні та її наслідками", —цитує CNN слова Макрона.
Проте Макрон, повторюючи заяви, які він неодноразово робив у минулому, виключив будь-яку пряму військову участь Франції.
"Ми продовжуємо стояти на боці українського народу, надаючи військову, економічну та гуманітарну підтримку. Наша рішучість призвела до того, що ми згуртовано ухвалили серію безпрецедентних санкцій", - сказав він.
Раніше премєр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що західні союзники працюють над нарощуванням летальної військової допомоги Україні, але ця додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки.