Politico: Шольц відкинув вимоги Путіна платити за російський газ у рублях

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях, повідомляє Новое время.

Німецький лідер зазначив, що більшість існуючих угод про купівлю газу вимагають оплати в євро або доларах, повідомляє Politico.

"Ми розглянули цю ситуацію, щоби спробувати отримати загальне уявлення. Наразі ми дізналися, що всюди існують фіксовані контракти, які включають валюту, в якій здійснюються платежі. І в більшості випадків йдеться про євро чи долари, і це те, що має значення" , - додав Шольц.

Також канцлер ФРН наголосив, що Велика сімка погодилася зберігати санкції проти Росії "стільки, скільки це необхідно, і слідкувати за їхньою ефективністю".

"Ми відреагуємо додатковими санкціями, якщо це стане необхідним" , - резюмував Шольц, не уточнивши, що може стати приводом для додаткових заходів проти РФ.

Раніше платити за російський газ у рублях відмовилися в австрійській OMV, в якої підписано довгостроковий контракт з Газпромом. Польська PGNiG також не збирається платити за російський газ у рублях.