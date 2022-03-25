Генерал поліції запропонував взяти його в полон для евакуації дітей із Маріуполя

Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе як заручника в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя, повідомляє УНІАН.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів - дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе. Так, я прошу впустити мене в Маріуполь для збору дітей і організації їх вивезення. Мені потрібно три дні в місті. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон" , - написав він.

Аброськін нагадав, що він - генерал поліції і у 2014-2018 роках організовував протидію окупантам в Донецькій області.