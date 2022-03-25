"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 25 березня

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 25 березня, повідомляє Українська правда.

Евакуаційні потяги будуть курсувати з Києва, Харкова, Дніпро, Одеси, Краматорська.

Київ, вокзал Дарниця

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.