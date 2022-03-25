Євросоюз вимагає від РФ негайно припинити війну проти України

Держави-члени Європейського Союзу зажадали від РФ негайно та беззастережно припинити військові дії проти України та вивести свої війська, повідомляє Новое время.

У своїх висновках ЄС вимагає повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в її міжнародно визнаних кордонах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лідери країн-членів Євросоюзу вказали на те, що агресивна війна Росії грубо порушує міжнародне право та призводить до масових людських жертв та поранень серед цивільного населення.

"Росія спрямовує удари по цивільному населенню та завдає ударів по цивільним об'єктам, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки. Ці військові злочини мають бути негайно припинені" , - йдеться в заяві ЄС.

Зазначається, що винних та їхніх спільників буде притягнуто до відповідальності відповідно до міжнародного права, тоді як облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова в гуманітарному доступі з боку російських збройних сил неприйнятні.

ЄС закликав сили РФ негайно забезпечити безпечні шляхи до інших районів України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших обложених міст, та терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які опинилися в пастці в усіх інших зонах бойових дій, до пункту призначення на їх вибір, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ та створити гуманітарні коридори.

Також лідери країн Європейського Союзу підтримали європейські прагнення України та запропонували Європейській комісії надати свої висновки щодо заявки на членство в ЄС.