ГУР: російські військові дедалі більше переходять на бік України

Російські військові під час повномасштабного вторгнення РФ дедалі більше переходять на бік України зі зброєю в руках, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не лише відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі в боротьбі проти злочинного режиму Путіна" , - йдеться в заяві.

Також ГУР опублікував відео з російським військовим, який перейшов на бік України та закликав приєднатися до спеціального легіону "Свобода Росії".