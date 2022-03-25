Вийти на пенсію достроково: хто отримає пільги

У Міністерстві соціальної політики розповіли про пільги, які деякі українці отримають через війну, повідомляє Сьогодні.

В Україні деякі люди отримають право на достроковий вихід на пенсію, а також підвищені норми забезпечення, розповіла Марина Лазебна.

Отже, особи зі складу добровольчих формувань територіальних громад мають право на підвищені пенсії, які отримують військовослужбовці з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також підвищене пенсійне забезпечення передбачене для членів сімей цих людей, якщо вони загинуть під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України.

Достроковий вихід на пенсію

Лазебна розповіла, що особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад і беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України мають право вийти на пенсію достроково, а саме в 55 років для чоловіків і в 50 років для жінок.

Однак це можливо лише за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.