Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі

Президент США Джо Байден каже, що сподівається побачити українських біженців під час свого візиту до Польщі у п'ятницю, 25 березня, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав він пресконференції в Брюсселі.

"Я планую спробувати побачити цих людей, і я сподіваюся, що зможу побачити" , - сказав він.

Президент не став уточнювати, де саме планується зустріч.

"Думаю, я не повинен говорити, куди саме прямую, чи не так. Сподіваюся, я побачу багато людей" , - додав він.

Байден також сказав, що відвідування біженців зміцнить його думку про те, що США повинні зробити серйозні дії, щоб допомогти переселити тих, хто змушений був переїхати внаслідок війни.