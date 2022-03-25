Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі
Президент США Джо Байден каже, що сподівається побачити українських біженців під час свого візиту до Польщі у п'ятницю, 25 березня, повідомляє УНІАН.
Про це він сказав він пресконференції в Брюсселі.
"Я планую спробувати побачити цих людей, і я сподіваюся, що зможу побачити", - сказав він.
Президент не став уточнювати, де саме планується зустріч.
"Думаю, я не повинен говорити, куди саме прямую, чи не так. Сподіваюся, я побачу багато людей", - додав він.
Байден також сказав, що відвідування біженців зміцнить його думку про те, що США повинні зробити серйозні дії, щоб допомогти переселити тих, хто змушений був переїхати внаслідок війни.
"Я був у таборах біженців. Я був у зонах бойових дій за останні 15 років. І це... Це руйнівне. Найбільше уваги звертаєте на маленьких дітей, які перебувають у тих таборах", - сказав він.